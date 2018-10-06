صنع الله يبحث في روسيا التعاون الثنائي في مجل استخراج الزيت الثقيل

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز في ليبيا، إضافة إلى حجم التبادل التجاري الذي تجاوز قيمته 10 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الجمعة في موسكو على هامش قمة أسبوع الطاقة الروسي، حيث تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال استخراج الزيت الثقيل – والذي يندرج ضمن أبرز اختصاصات الشركات الروسية.

وأعرب الوزير الروسي عن دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ومساندتها في مطالبتها باحترام سيادة القانون والالتزام بمبدأ الشفافية في ليبيا، لافتاً إلى أن الحكومة الروسية ستجري تحقيقيات وستعمل على إعاقة أي محاولات لشركات روسية لعقد صفقات غير قانونية مع المؤسسات الموازية، وتلك التي تعتبر غير قانونية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا