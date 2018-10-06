وزير الطاقة الروسي يعد بالتحقيق مع شركاتهم في صفقاتها مع المؤسسات الموازية بليبيا

وعد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بموسكو، أن حكومة بلاده ستجري تحقيقيات مع الشركات الروسية لعقد صفقات غير مشروعة مع المؤسسات الموازية في ليبيا.

وأكد نوفاك لصنع الله، أن الحكومة الروسية ستعمل على إعاقة أي محاولات لشركات روسية لعقد صفقات غير مشروعة مع المؤسسات الموازية في ليبيا، والتي تعتبر غير قانونية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وفق ما نشرت مؤسسة النفط على موقعها الرسمي أمس الجمعة.

وذكرت المؤسسة، أن وزير الطاقة الروسي قد أعرب خلال اجتماعه أمس مع مصطفى صنع الله بالعاصمة موسكو، عن دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، ومساندتها في مطالبتها باحترام سيادة القانون والالتزام بمبدأ الشفافية في ليبيا.

وناقش الطرفين، خلال اجتماعهما في موسكو على هامش قمة أسبوع الطاقة الروسي، الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز في ليبيا، إضافة إلى حجم التبادل التجاري الذي تجاوز قيمته 10 مليار دولار أمريكي، بحسب ما أفاد المؤسسة.

وأوضحت مؤسسة النفط، أن الاجتماع تناول أيضا بحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا، خاصة في مجال استخراج الزيت الثقيل، والذي يندرج ضمن أبرز اختصاصات الشركات الروسية في العالم.

وعبر مصطفى صنع الله، عن شكره إلى وزير الطاقة الروسي على دعوته للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي، وعلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الروسية لمجلس إدارة المؤسسة الوطني للنفط خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

وحضر هذا الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط عضو مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير، في حين حضر من الجانب الروسي كلا من مساعد وزير الطاقة دميتري كابنيك، ونائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الطاقة الروسية فاسيلي ييريومنكو.

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