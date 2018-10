ارتفاع النمو المغربي إلى 2.8% خلال الربع/3

المتوسط:

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم السبت إن معدل النمو الاقتصادي في المغرب ارتفع إلى 2.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام من 2.4 بالمئة في الربع السابق.

وأشارت المندوبية إلى تحسن في الإنتاج الزراعي والقطاعات غير الزراعية على حد سواء.

وارتفع الإنتاج الزراعي، الذي يمثل 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 3.1 بالمئة خلال الربع. وجمع المغرب حصادا استثنائيا من الحبوب هذا العام بلغ حجمه الإجمالي 10.3 مليون طن.

ونما الإنتاج غير الزراعي 2.8 بالمئة خلال الربع الثالث، وقاده بشكل أساسي التوسع في النشاط الصناعي والتعدين.

وزاد تكوين رأس المال الثابت 2.1 بالمئة في الربع الثالث، بينما تباطأ نمو المعروض النقدي إلى 4.1 بالمئة من 4.4 بالمئة في الفترة السابقة.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو 2.9 بالمئة خلال الربع الأخير، بينما من المتوقع أن يظل الإنتاج الزراعي دون تغير يذكر.

وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد في عام 2018 بالكامل 3.5 بالمئة بعد نمو نسبته 3.1 بالمئة في عام 2019. وتتوقع الحكومة نموا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام و3.2 بالمئة العام المقبل.

