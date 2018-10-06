تراجع الدولار الأمريكي أمام الدينار بالسوق الموازي

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.300 دينار ليبي للبيع و 5.280 دينار للشراء.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.320 دينار وهبط بشكل طفيف ل5,270 دينار لكنه ارتفع عند الاغلاق الرسمي إلى5.300 دينار.

وانخفض سعر اليورو للبيع مع بدء تعاملات السوق الموازي عند 6.100 دينار، بينما انخفض الجنية الاسترليني عند 6.650 دينار.

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ويستمر الدولار خلال الايام الأخيرة مستقراً فوق مستوى الـ5 دينار دون تسجيل أي تغييرات كبيرة في محاولة لتثبيت السعر عند هذا المستوى, بعد موجة انخفاض كبيرة خاضها الدولار اواخر الشهر الماضي بعد عدة قرارات للرئاسي تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر مؤخراً آلية تنفيذ الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي لأغراض الاعتمادات المستندية والشخصية.

وتشهد السوق الموازية في ليبيا حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.