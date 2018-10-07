مركزي طرابلس ينفي سحب العملة الورقية فئة خمسة وعشرة دنانير

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى البنك المركزي بطرابلس، سحب العملة الورقية فئة خمسة وعشرة دنانير، مؤكداً أن ما جاء في الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة مزورة.

وأوضح المركزي، في بيان له، أنه ما تم تداوله في الوثيقة المزورة على أنها صادرة عن نائب مدير إدارة الرقابة على النقد وشؤون الصيرفة الإسلامية لا تمت للحقيقة بصلة.

وجاء في المنشور المزور خطاب للمديرين العامين في المصارف التجارية بحصر العملة الورقية من فئتي خمسة وعشرة دنانير.

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