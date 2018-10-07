مناقشة سبل التعاون بين الوطنية للنفط وشركة روسجيو

أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم مع رئيس مجلس إدارة شركة روسجيو ومديرها التنفيذي، رومان بانوف، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي، وذلك لمناقشة فرص التعاون المتاحة بين الطرفين.

وقدم بانوف عرضاً عن إمكانيات الشركة في مجال الخدمات النفطية، وعن معدات الحفر المتنوعة لديها – منها الخفيفة الخاصة بصيانة الآبار والثقيلة التي يمكنها الحفر لأعماق تتجاوز 20 ألف قدم .

وأعرب بانوف على دعم شركة روسجيو الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، واستعدادها لتنفيذ مشاريع استكشافية وإنتاجية حتّى في أصعب الظروف.

ومن جهته، أعرب صنع الله عن شكره للشركة، وتقديره لرغبتها في المساهمة في توفير الأجهزة والمعدات التي ستساهم في زيادة انتاج الخام والنهوض بقطاع النفط.

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