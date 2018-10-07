الدينار يصعد أمام سلة عملات رئيسية بمستهل السوق الموازي اليوم

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.270 دينار ليبي للبيع و 5.250 دينار للشراء.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.320 دينار وهبط بشكل طفيف ل5,270 دينار لكنه ارتفع عند الاغلاق الرسمي إلى5.300 دينار.

وتراجع سعر اليورو للبيع مع بدء تعاملات السوق الموازي إلى 6.080 دينار، بينما هبط الجنية الاسترليني إلى 6.650 دينار.

ويستمر الدولار خلال الايام الأخيرة مستقراً فوق مستوى الـ5 دينار دون تسجيل أي تغييرات كبيرة في محاولة لتثبيت السعر عند هذا المستوى, بعد موجة انخفاض كبيرة خاضها الدولار اواخر الشهر الماضي بعد عدة قرارات للرئاسي تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر مؤخراً آلية تنفيذ الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي لأغراض الاعتمادات المستندية والشخصية.

وتشهد السوق الموازية في ليبيا حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.