تطبيق على الموبايل للكشف عن المواد المسرطنة في السوق الليبي

أفادت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، أنها ستطلق، في 16 من الشهر الجاري، تطبيقًا على الموبايل يكشف عن المواد المسببة للسرطان في السلع الغذائية التي تباع في الأسواق.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة وائل الصغير، في تصريحات إعلامية السبت، إن التطبيق سيُطلق اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري الذي يوافق اليوم العالمي للغذاء، وفق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وحذر الصغير من تداعيات تفشي الألوان المحظورة في الأغذية، مشيرًا إلى أن المؤسسة كشفت عن وجود أكثر من 150 سلعة في السوق الليبي غير مطابقة للمواصفات الليبية، مضيفًا أن السبيل إلى مواجهة خطرها، في ظل غياب فاعل لأجهزة الدولة الرقابية، هو توعية المواطن، وهو ما أنشئت مؤسسة الرقيب لأجله، حسب تعبيره.

يشار إلى أن منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، أُسست في يناير من عام 2017، وهي منظمة مجتمع مدني تتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتُعنى بحقوق المستهلك، ونشر الوعي الثقافي العام.

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