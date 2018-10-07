الليبية للنفط و”غازبروم” تبحثان إمكانية استئناف العمل المشترك في البلاد

أفاد موقع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بأن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، ورئيس “غازبروم الدولية، التابعة لمجموعة شركات”غازبروم”، سيرغي رومانوف، بحثا إمكانية عودة الشركة الروسية للعمل في البلاد.

ووفقا لما ذكرته الشركة، فقد أعلن الجانب الروسي خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، أن استئناف شركة “غازبروم” لعمليات استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا سيجري كجزء من اتفاق استكشاف، وفصل المنتجات، الذي وقعه الطرفان في عام 2007.

وبدوره، قال صنع الله: “الجانب الليبي يثمن نية شركة “غازبروم” استئناف العمل في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في ليبيا”. واتفق الطرفان على عقد لقاءات واجتماعات فنية مع إدارة التنقيب عن النفط المؤسسة الوطنية الليبية لنفط لمناقشة المشاريع المشتركة وعودة شركة “غازبروم” للعمل في ليبيا.

ويشار إلى أنه تم تعليق عمل الشركة في ليبيا في عام 2011 لأغراض أمنية.

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