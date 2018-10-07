“ديون متراكمة”.. قد تشل طائرات “الأفريقية”

يبدو أنّ تداعياتِ الأزمةِ الاقتصاديةِ وصلت هذه المرةَ للخطوطِ الجويةِ الأفريقية، رئيسُ المكتبِ الإعلاميّ للأفريقية عمران الزبادي قال لــ218 إنّ المصرِفَ المركزيّ رفض طلبَ الخطوطِ فيما يخصُّ الحوالاتِ بالنقدِ الأجنبي لتتمكّن الشركةُ من تسديدِ ديونِها المتعلِّقةِ بالخدماتِ الأرضيةِ وشركاتِ المناولة .

400,000 يورو هي قيمةُ الديونِ على الأفريقية والمستحقّة لصالح مطارِ أتاتورك، الأمرُ الذي أثّر على انتظامِ الرحلاتِ إلى تركيا، حيث نظّمت الخطوطُ رحلتين إلى تركيا كان آخرُهما يوم الجمعة الماضي، وتقتصر أعمالُها الآن فقط على العودةِ بالعالقين في مطارِ أتاتورك في تركيا حتى يتمّ الوصولُ إلى حلولٍ مع المطار التركي.

160,000دولارٍ هي قيمةُ الديونِ على الخطوطِ الأفريقية في مطار الإسكندرية، وبحسبِ الزبادي فإنّ الرحلاتِ ما زالت منتظمةً وتسدِّد الأفريقيةُ الآن بعضَ الرسومِ بشكلٍ نقدي .

الزبادي أشار إلى أنّ رحلاتِ الخطوطِ الأفريقية مهدَّدةٌ بأن تقف بشكلٍ كاملٍ من جميعِ الوجهاتِ في حالِ استمرَّ تعطُّلُ الحوالاتِ الماليةِ من البنكِ المركزي للمطارات المشغّلة.

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