أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 8/10/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 08 اكتوبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.340 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.150 دينار.

بدوره قفز سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.850 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.360 دينار 5.340 دينار اليورو 6.150 دينار 6.070 دينار الجنية الاسترليني 6.850 دينار 6.770 دينار الليرة التركية 0.950 دينار 0.870 دينار الدينار التونسي 1.970 دينار 1.890 دينار الجنية المصري 0.308 دينار 0.300 دينار الدولار الكندي 4.120 دينار 4.040 دينار الدينار الاردني 7.400 دينار 7.320 دينار حوالات دبي-تركيا 5.440 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 172.6 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 197 دينار

كسر الفضة = 2.05 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 4.20 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 6.250 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 6.250 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.