المتوسط:

ذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان أن وزير الخارجية سيرجى لافروف ونظيره الإيرانى محمد جواد ظريف بحثا التعاون فى مجال الطاقة خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر أيضا بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

