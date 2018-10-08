مصرف ليبيا المركزي البيضاء يخصّص 250 مليون دينار للمصارف

البيضاء 08 أكتوبر 2018 (وال) – كشف رئيس لجنة أزمة السيولة، بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا أن إجمالي السيولة المخصّصة لفروع المصارف التجارية ،بالنطاق الإداري للمنطقة الشرقية لشهر أكتوبر بلغ 250 مليون دينار ليبي.

هذا وقد نشر رئيس لجنة أزمة السيولة رمزي الآغا – عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك – قوائماً بأسماء المصارف التجارية تكشف حجم السيولة الموزّعة على فروع المصارف بالنطاق الإداري للمنطقة الشرقية والتي سيتم توزيعها يوم الخميس الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، وللمواطنين يوم الأحد الرابع عشر من الشهر الجاري حسب ظروف النقل للفروع .

وبحسب القوائم فإن التوزيع كالتالي :

1/ مصرف الجمهورية 65 مليون دينار.

2/ مصرف الوحدة 65 مليون دينار.

3/ مصرف التجاري الوطني 55 مليون دينار.

4/ مصرف شمال إفريقيا 17 مليون دينار.

5/ مصرف الصحاري 15 مليون دينار.

6/ مصرف التجارة والتنمية 25 مليون دينار.

7/ مصرف المتوسط 3 مليون دينار.

8/ مصرف الإجماع العربي 3 مليون دينار.

9/ مصرف الزّراعي 2 مليون دينار. (وال – البيضاء) ر ع / هــ ع

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