المتوسط:

أكد البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول، ليزيد قليلا على الشهر السابق.

كان الاحتياطي النقدي 44.419 مليار دولار في أغسطس آب 2018.

ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب عن أسباب الزيادة الطفيفة في الاحتياطي.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر تشرين الأول 2015 ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو تموز 2016 وأكتوبر تشرين الأول 2016.

وزاد الدين الخارجي لمصر 19.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس آذار الماضي.

The post الاحتياطي المصري يرتفع إلى 44.459 مليار دولار في سبتمبر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية