إيني توقع اتفاقية للعودة لنشاط الاستكشاف في ليبيا

وقع عملاق الطاقة الإيطالي (إيني) مع شركة النفط البريطانية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اتفاقية لإعادة البدء بنشاط الاستكشافات النفطية في ليبيا.

وقال بيان لمجموعة (إيني) الاثنين، إن “رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، المدير الإداري لشركة النفط البريطانية (BP) بوب دودلي، والرئيس التنفيذي لـ(إيني) كلاوديو ديسكالزي، على وقعوا في لندن على خطاب النوايا الذي يطلق عملية تخصيص حصة 42% للمجموعة الإيطالية، و5٪ لشركة (BP) في اتفاق التنقيب الاستكشافي والإنتاج في ليبيا”.

وخلص البيان الى القول إن “الهدف من الاتفاقية هو إعادة إطلاق أنشطة الاستكشاف والتطوير”، فضلا عن “تعزيز بيئة الاستثمار المواتية في البلاد”.

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