شركتي ايني وبريتش بتروليوم تستأنفان أعمال الاستكشاف في ليبيا

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الإثنين، مع كل من شركتي ايني وبريتش بتروليوم اتفاقية استئناف أعمال الاستكشاف في ليبيا.

وبحسب موقع المؤسسة الرسمي، اتفق جميع الأطراف على حصول شركة إيني على حصة مشاركة قدرها 42.5 بالمئة من اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج الخاصة بشركة بريتش بتروليوم في ليبيا.

كما ستصبح شركة إيني كذلك المشغل لاتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج. وتمتلك شركة بريتيش بتروليوم حاليا 85 بالمئة من حصة العمل في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج، مع احتفاظ المؤسسة الليبية الاستثمار بـنسبة 15 بالمئة المتبقية.

وتتضمن اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج ثلاث مناطق تعاقدية، منطقتين بريتين في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض سرت بمساحة أجمالية قدرها 54 ألف كم². وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج وقعت عام 2007، إلا أنه قد تم تعليق العمليات منذ عام 2014.

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