اقتصاد

مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

قرنادة 09 أكتوبر 2018 (وال)-  أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة .

هذا وتضمن القرار رقم “634” لسنة 2018 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، على نحو التالي :

1.رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رئيساً .

وتمارس الجمعية العمومية جميع مهامها وفقاً للتشريعات النافذة. (وال- قرنادة) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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