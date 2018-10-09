مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

قرنادة 09 أكتوبر 2018 (وال)- أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة .

هذا وتضمن القرار رقم “634” لسنة 2018 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، على نحو التالي :

1.رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رئيساً .

وتمارس الجمعية العمومية جميع مهامها وفقاً للتشريعات النافذة. (وال- قرنادة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال