أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9/10/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 09 اكتوبر 2018 بشكل نسبي مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.420 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد قفز اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 6.200 دينار.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 6.880 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.450 دينار 5.430 دينار اليورو 6.210 دينار 6.130 دينار الجنية الاسترليني 6.880 دينار 6.800 دينار الليرة التركية 0.970 دينار 0.890 دينار الدينار التونسي 1.990 دينار 1.910 دينار الجنية المصري 0.308 دينار 0.300 دينار الدولار الكندي 4.220 دينار 4.140 دينار الدينار الاردني 7.500 دينار 7.420 دينار حوالات دبي-تركيا 5.530 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 150 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 175 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 200 دينار

كسر الفضة = 2.08 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 4.28 دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 6.280 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 6.280 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.