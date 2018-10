المتوسط:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن التدوينات التي تنشرها القيادة الأمريكية تحدث إرباكا في أسواق النفط، مشيرا الى أن الأسعار مرتفعة بسبب قلق المشاركين في السوق.

وقال نوفاك في مقابلة مع قناة “روسيا 24”: “التصريحات والتغريدات التي تصدر عن القيادة الأمريكية تثير ارتباك السوق.. لا تعرف السوق كيف تتصرف، وما يجب توقعه في المستقبل، والسعر الموجود اليوم في السوق، بحسب رؤيتي، مرتفع بعض الشيء مقارنة مع ما قد يكون لولا هذه التغريدات”.

وأضاف أن “جميع المشاركين في جلسات النقاش التي عقدت على هامش أسبوع الطاقة الروسي، بمن فيهم كذلك وزير الطاقة السعودي والأمين العام لأوبك، تحدثوا عن أن السعر يعتمد اليوم بشكل كبير على مشاعر المشاركين في السوق، أكثر من اعتماده على توازن العرض والطلب”.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته في “تويتر” مرتين منظمة “أوبك”، معتبرا أنها السبب في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق، وطالبها بالعمل على خفض أسعار الخام، كذلك اتهم المنظمة بالتلاعب بأسعار النفط في الأسواق.

The post وزير الطاقة الروسي: تغريدات القيادة الأميركية تربك سوق النفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية