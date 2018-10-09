“النقد الدولي” يُخفّض توقعاته لـ”النمو العالمي”

خفَّضَ صندوقُ النقدِ الدوليّ توقُّعاتِه للنموِّ الاقتصاديّ العالميّ لعامي ألفين وثمانيةَ عشر وألفين وتسعةَ عشر عازِيًا اضطرابَ التجارةِ إلى التوتُّراتِ السياسيةِ في مجالِ السياسةِ التجارية، فيما يلفت الصندوق أيضا في تحديثٍ لتوقُّعاتِه الاقتصاديةِ العالمية إنه يَتوقَّع الآن نموّا عالميّا يبلغ ثلاثة فاصلة سبعة في المئة في كلٍّ من ألفين وثمانيةَ عشر وألفين وتسعةَ عشر بتراجُعٍ عن توقُّعاتِه في يوليو بأنْ تكون نسبةُ النموِّ العالميّ ثلاثة فاصلة تسعة في المئة لكلٍّ من العامين.

يُذكَر أنّ الصندوقَ خفَّضَ توقُّعاتِه للنموِّ في منطقةِ اليورو في ألفين وثمانيةَ عشر من اثنين فاصلة اثنين في المئة إلى اثنين في المئة مع تضرُّرِ ألمانيا بشكلٍ خاصٍّ بسببِ تراجُعٍ في طلبيّاتِ التصنيعِ وحجمِ التجارة.

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