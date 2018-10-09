صعود الدولار واليورو أمام الدينار

ايوان ليبيا – وكالات :

واصلت العملات الدولية الرئيسية الثلاث الأكثر تداولاً في ليببا صعودها أمام الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي في تعاملات السوق السوداء . فقد تراوح سعر صرف الدولار الأميركي بين 5.60 دينار و5.58 دينار اليوم الثلاثاء، بفارق عشرون قرشاً عما سجله أمس الإثنين ( 5.40 دينار).

وزاد سعر صرف اليورو إلى 6.28 دينار اليوم مقابل 6.15 دينار أمس ، وكذلك الإسترليني إلى 6.93 دينار مقابل 6.85 دينار. كما ارتفع سعر صرف الليرة التركية إلى 0.91 دينار مقابل 0.87 دينار، والدينار التونسي إلى 1.92 دينار مقابل 1.89 دينار.

وكانت العملات الدولية الثلاث عوضت بعض خسائرها التي فقدتها أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ ارتفع سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.34 دينار أمس الإثنين، بفارق7 قروش مقابل 5.27 دينار الأحد و5.28 دينار السبت الماضي.

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