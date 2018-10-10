جهاز الحرس البلدي يطالب بتوفير الدقيق لمخابز بلدية إجدابيا

إجدابيا 10 أكتوبر 2018 (وال) _ طالب مدير فرع جهاز الحرس البلدي إجدابيا العقيد حمد خليفة بوسدرة كافة الجهات المختصّة بضرورة الإسراع في توفير كميات الدقيق لمخابز البلدية.

و قد أفاد مكتب التوثيق و الإعلام في جهاز الحرس البلدي أن العقيد حمد بوسدرة قام يوم أمس الثلاثاء بجولة تفقديّة لبعض المخابز الواقعة في نطاق بلدية إجدابيا.

وطالب بوسدرة كافة الجهات المختصّة بضرورة الإسراع في توفير الدقيق للمخابز التي استنفذت كمياتها المستلمة من قبل صندوق موازنة الأسعار. (وال- أجدابيا) أ ج / هــ ع

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