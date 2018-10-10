إيداع معاشات المضمونين بنظام الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر  الجاري

المرج 10 أكتوبر 2018 (وال) – أودعت وحدة الشؤون المالية في مكتب الخدمات الضمانية المرج أمس الثلاثاء معاشات شهر أكتوبر الجاري لدى المصارف.

وقال مدير وحدة الشؤون المالية، عبدالله الكيلاني، لوكالة الأنباء الليبية، إن الإيداع تم صباح يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري، تطبيقاً للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة بخصوص صرف المعاشات للمضمونين بنظام الضمان الاجتماعي في الثلث الأول من كل شهر.

وأضاف الكيلاني، أن معاشات المضمونين ومرتبات الموظفين أودعت بجميع أنواعها وتم إيداعها في الحسابات الجارية.(وال – المرج) أ ف /أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال