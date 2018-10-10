حسني بي: سبب تأخير فتح الاعتمادات هو سرقة منظومة رقم الإحصائي الجمركي

قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن سبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية هو سرقة منظومة رقم الإحصائي الجمركي من قبل “مجرمين”، بحسب ما نشر على صفحته الشخصية في “فيسبوك” اليوم الأربعاء.

وأكد حسني بي، أن الرقم الإحصائي الجمركي وتاريخ صلاحيته هي إحدى متطلبات فتح الاعتماد، مشيرا إلى أن التأخر في فتح الاعتمادات نتج عنه ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، على حد قوله.

وقال حسني بي، إنه نضرا لسرقة المنظومة قام مصرف ليبيا المركزي بإلغاء متطلبات الرقم الإحصائي وتاريخ الصلاحية، مؤكدا أن المصرف المركزي قام بتغطية جميع الاعتمادات التي تقدمت بها شركات كاملة الأهلية ومتوفرة البيانات.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي، عن اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، والذي تضمن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

وأعلن المجلس الرئاسي، عن فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183‎%‎، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الأجنبية، ليساوي سعر الدولار الواحد مقابل شراء الدينار من المصارف التجاري ثلاثة دنانير وتسعين قرشا.

ويستثني من الرسوم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصص أرباب الأسر، وتفرض على كافة طلبات شراء النقد للأغراض التجارية والشخصية.

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