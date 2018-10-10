صنع الله يطالب المجتمع الدولي بوضع استراتيجية موحدة لحل المشاكل الأمنية بليبيا

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كلمة خلال كلمته في مؤتمر النفط والمال في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي على إعادة النظر في النهج الذي يتبعه إزاء ليبيا، ووضع استراتيجية موحدة لحل المشاكل الأمنية في البلاد.

وقال صنع الله، في الكلمته التي ألقاها أمام عدد من أهم القيادات العالمية في قطاع النفط والغاز المشاركة بالمؤتمر الشهير عالمياً، إن المجتمع الدولي ينظر إلى انعدام الأمن في ليبيا كمشكلة داخلية، في حين أن الحرب الأهلية الليبية تحرّكها جهات خارجية لخدمة أجندات مختلفة.

وأشار صنع الله، إلى النجاح الذي حققته المؤسسة الوطنية للنفط في الآونة الأخيرة على مستوى الإنتاج الذي تجاوز معدّله مليون برميل في اليوم، وذلك رغم كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار القطاع، بحسب ما نشرت المؤسسة على موقعها الرسمي.

وأضاف صنع الله، أن مؤسسة النفط تتعرّض لهجمات متكررة ومستمرة، مؤكدا أنهم يدافعون عن أنفسهم يوميا ضد كل الأعمال العدوانية، سواء كانت ذات خلفية إجرامية أو عسكرية أو سياسية أو تجارية، منوها إلى أنه لولا الاضطرابات والهجمات المستمرّة، لسعوا إلى تحقيق أكثر من ضعف مستويات الإنتاج الحالية، على حد قوله.

وأكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في سياق كلمته، على وفرة الفرص التجارية في ليبيا، معربا عن أمله في توفّر بيئة عمل أكثر أمنا واستقرارا للمؤسسة الوطنية وموظفيها.

وشدّد مصطفى صنع الله، على عزم المؤسسة على الاستمرار في مواجهة هذه التحديات، داعيا كل الحاضرين إلى مساندة المؤسسة في مساعيها الرامية لخلق مستقبل أفضل للشعب الليبي يتسّم بالرخاء والوحدة والفرص الوفيرة، وفق تعبيره.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد رحبت هذا الأسبوع بعودة الشركاء الدوليين إلى ليبيا، كما حصلت على الدعم الكامل من الحكومة الروسية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركتي “إيني” الإيطالية، و”بريتش بتروليوم” البريطانية بالعاصمة لندن، تعمل بموجبها الشركتين النفطيتين على استئناف أعمال الاستكشاف في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر