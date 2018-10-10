سفير ليبيا بمصر يعلن عن مبادرة تأسيس المنتدى الليبي المصري للمال والأعمال

اعلن سفير ليبيا لدى مصر، محمد عبد العزيز، عن إطلاق مبادرة لتأسيس المنتدى الليبي المصري للمال والأعمال، ليكون أحد الآليات التنفيذية التى تسهم في نمو العلاقات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأوضح عبد العزيز خلال اجتماعات الغرف التجارية المصرية والليبية أمس، أن المنتدى سيكون له قوة وتأثير في الإسهام بصنع القرارات الاقتصادية والاستثمارية، بحيث يكون داعما لجهود ليبيا في إعادة الإعمار التي تكتسب أهمية خاصة في بناء دولة المؤسسات والقانون، والتي تصل تكاليفها حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ثمانين مليار دولار في المراحل الأولى لعملية إعادة الإعمار.

هذا وأشار عبد العزيز إلى توقعات البنك الدولي بأن الاقتصاد الليبي سيصبح مؤهلا لإطلاق استراتيجية تركز على إعادة الأعمار، خاصة في البنية التحتية التي من المتوقع أن تصل تكاليفها إلى نحو مئتي مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

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