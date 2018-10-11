الدولار يتراجع من أعلى مستوى له خلال أسبوعين أمام الدينار بمستهل السوق الموازي اليوم

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.470 دينار ليبي للبيع و 5.450 دينار للشراء، ليتراجع من أعلى مستوى له خلال أسبوعين.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.550 دينار وأستمر عند هذا المستوى قبل أن يتراجع مساءاً عند الاغلاق الرسمي إلى5.490 دينار.

وبلغ سعر اليورو للبيع مع بدء تعاملات السوق الموازي 6.270 دينار، بينما تراجع الجنية الاسترليني إلى 7.040 دينار.

وأستقر الدولار خلال الايام الأخيرة فوق مستوى الـ5 دينار، لكنه سجل خلال اليومين الماضيين بعض الاختراقات الطفيفة وصعد فوق 5.600 دينار لأول مرة منذ أسبوعين، ويأتي هذا الارتفاع بعد موجة انخفاض كبيرة خاضها الدولار اواخر الشهر الماضي بعد عدة قرارات للرئاسي تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من توقعات التجار بتأثير الاصلاحات الاقتصادية التي اطلقها المجلس الرئاسي أواخر شهر سبتمبر الماضي، على أسعار السلع وتخفيض سعرها مع تدشين عمل الاعتمادات بالسعر الجديد وتوقعهم أيضاً بإنخفاض الدولار بالسوق السوداء إلى 4 دينار، إلا أن السعر يتجه للارتفاع من جديد.