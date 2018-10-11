فقدان كميات كبيرة من المياه جراء اعتداء على المحطة 33+260 بخط إجدابيا سرت

إجدابيا 11 أكتوبر 2017 ( وال ) – تعرضت المحطة رقم 33+260 C/p بخط إجدابيا – سرت قرب خزان السقاية بمنطقة الشيخية ضواحي مدينة إجدابيا إلى إعتداء من قبل مجهول مساء أمس الأربعاء 10 أكتوبر 2018 مانتج عنه أهدار كميات كبيره من المياه وسرقة غطاء الغرفه والكوابل الخاصة بمنظومة الحماية المهبطية والعبث بالصمام.

وبحسب مانقلته اليوم الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه وعلى الفور قام صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 أعضاء فريق التشغيل والصيانة بموقع إجدابيا بالذهاب إلى مكان الحادث والسيطرة علي التسرب.

وعليه ناشدت إدارة الجهاز مجالس البلديات الواقعة على خط إجدابيا – سرت بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي وكافة المواطنين للحفاظ على مشروع النهر الصناعي أحد مكتسبات الشعب الليبي من التخريب والتدمير وعبث عديمي الضمير والوطنيه ( وال – اجدابيا ) س ع / ع ع

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