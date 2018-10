زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى على نحو غير متوقع لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى فى 49 عاما ويبدو أن الزيادة لن تغير على الأرجح وجهة النظر باستمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت سبعة آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألفا للأسبوع المنتهى فى السادس من أكتوبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 206 آلاف طلب فى أحدث أسبوع من 207 آلاف فى الأسبوع السابق.

وزاد متوسط طلبات أربعة أسابيع، الذى يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2500 طلب فى الأسبوع الماضى إلى 209 آلاف و500 طلب.

تعتبر سوق العمل الأمريكية عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه وهو ما يرى العديد من الاقتصاديين أنه يعزز نمو الأجور بوتيرة أسرع قليلا مما يدعم بدوره توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا فى ديسمبر.

The post زيادة غير متوقعة فى طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 214 ألفا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية