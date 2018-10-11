الدولار يستمر بالإنخفاض أمام الدينار بالسوق السوداء

استمر سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضه الملحوظ مقابل الدينار الليبي ليفقد المزيد من خسائره في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.350 دينار ليبي للبيع و 5.330 دينار للشراء، ليتراجع من أعلى مستوى له خلال أسبوعين.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.470 دينار وأستمر عند هذا المستوى قبل أن يتراجع مساءاً عند الاغلاق الرسمي إلى5.350 دينار.

وبلغ سعر اليورو للبيع مع ختام تعاملات السوق الموازي 6.200 دينار، بينما تراجع الجنية الاسترليني إلى 6.920 دينار.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار ، بالرغم من احتفاظه لمستواه فوق الـ5 دينار، وكان قد سجل خلال اليومين الماضيين بعض الاختراقات الطفيفة وصعد فوق 5.600 دينار لأول مرة منذ أسبوعين، وجاء هذا الارتفاع بعد موجة انخفاض كبيرة خاضها الدولار اواخر الشهر الماضي بعد عدة قرارات للرئاسي تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من توقعات التجار بتأثير الاصلاحات الاقتصادية التي اطلقها المجلس الرئاسي أواخر شهر سبتمبر الماضي، على أسعار السلع وتخفيض سعرها مع تدشين عمل الاعتمادات بالسعر الجديد وتوقعهم أيضاً بإنخفاض الدولار بالسوق السوداء إلى 4 دينار، إلا أن السعر يتجه للارتفاع من جديد.