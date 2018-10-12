شركة الخليج تستعرض نشاطتها في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً مع شركة الخليج العربي للنفط ، لاستعراض نشاطات الأخيرة في الفترة المتراوحة بين أبريل وسبتمبر 2018.

وشمل الاجتماع الفني الثاني للعام 2018، والذي عقد يومي الأربعاء والخميس 10 و11 من أكتوبر الجاري، عرض نشاط إدارة السلامة وحماية البيئة ومناقشة نشاط الشركة فيما يخص الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار والنتائج المتوقعة من آبار إعادة الدخول وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة لعام 2019.

وتم التركيز على المشاريع ذات الأولوية في تحسين السلامة وزيادة الإنتاج والمحافظة عليه، إضافة إلى مشاريع حقن المياه التي تهدف إلى المحافظة على الضغوط المكمنية ومناقشة الصعوبات الفنية والمالية التي تحول دون تنفيذ هذه المشاريع حسب ما هو مخطط له.

كما ناقش الحضور أداء الحقول واحتياطاتها النفطية، ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة والافتراضات التي بنيت عليها هذه التوقعات ومدى واقعيتها ومخطط الحفر المقترح في عام 2019 ومدى توفر الحفارات لاستيعاب وتنفيذ هذا البرنامج حسب المخطط.

كما تم عرض ومناقشة نشاط منطقة التعاقد 91 بحقل النافورة ، بالإضافة الى استعراض نشاط عمليات الإنتاج وكميات الخام المنتج من الحقول والمضخ والمحول إلى المصافي والموانئ خلال الفترة المتراوحة بين أبريل وسبتمبر من السنة الحالية وإجمالي إنتاج الغاز.

بدورها استعرضت الإدارة العامة للهندسة والمشاريع نشاطات 2018 وبرامج 2019 المتعلقة بعمليات الربط الكهربائي والميكانيكي للآبار والتسهيلات السطحية ومعدات إنتاج وتجميع وفصل ومعالجة النفط الخام والمشاريع المتعلقة بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق والمنشآت السكنية بالحقول والمواقع والميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع والصعوبات الفنية واللوجستية والمالية التي تحول دون تنفيذها والعمل على تذليل هذه الصعاب.

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