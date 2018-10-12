هبوط أسعار النفط مع تراجع أسواق الأسهم العالمية

هبطت أسعار النفط، أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع تراجع أسواق الأسهم العالمية .

ووفقاً لرويترز، أنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 2.83 دولار، أو 3.41 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 80.26 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة 79.80 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الـ24 من سبتمبر.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.2 دولار أو 3.01 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.97 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة 70.51 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الـ21 من سبتمبر.

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