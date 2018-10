بنك السودان المركزي يضخ سيولة بالصرافات

المتوسط:

سلّم بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، المصارف التجارية العاملة في البلاد احتياجاتها من السيولة النقدية، بهدف تغذية الصرافات الآلية، لمواجهة أزمة السيولة، التي ضربت المصارف السودانية لنحو ستة أشهر.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعمليات المصرفية يحيى عثمان علي نصر، إن البنك المركزي سلم المصارف كامل احتياجها لتغذية الصرافات الآلية.

وأشار نصر إلى أنه تم إرسال الأوراق النقدية إلى فروع بنك السودان المركزي بالولايات، استجابة لطلبات المصارف بالولايات.

وأكد نصر الاستمرار في تغذية الصرافات الآلية طوال الفترة القادمة، ومراقبة أدائها، عبر نظام التحكم الإلكتروني طوال اليوم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وزير المالية، في وقت سابق، انتهاء أزمة شح السيولة بالصرافات الآلية اعتبارا من السبت المقبل، بعد التزام البنك المركزي بتغذية تلك الصرافات بشكل يومي.

وأكد المركزي السوداني التزامه بتوفير السيولة اللازمة لعدد من المصارف التجارية، لتلبية احتياجاتها المتعلقة بشراء النقد الأجنبي من الجمهور بسعر 47.50.

