عبر رأس لانوف.. تصدير مليون برميل نفط خام إلى استراليا

رست في ميناءي رأس لانوف ناقلة النفط «Zarifa Aliyeva» التي ترفع علم مالطا قادمة من الإمارات لتحميل مليون برميل من النفط الخام، سيجري تصديرها إلى استراليا.

وقال أحد موظفي ميناء الزويتينة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن الناقلة النفطية «Zarifa Aliyeva» رست بالميناء بعد وصولها من دولة الإمارات العربية المتحدة لتحميل نحو 400 ألف برميل من النفط الخام سيجري تصديرها إلى أستراليا.

تصدير 600 ألف برميل نفط من ميناء البريقة إلى إسبانيا

وأضاف المصدر أن وكيل الناقلة النفطية هي «شركة أمير البحر للتوكيلات الملاحية»، مؤكدًا أن الناقلة غادرت ميناء الزويتينة عند الساعة 3 من فجر اليوم متوجهة إلى ميناء رأس لانوف 230 كلم غرب مدينة أجدابيا لشحن حوالي 600 ألف برميل من النفط الخام وذلك لاستكمال الكمية المطلوبة التي تقدر بمليون برميل من النفط.

وأشار إلى أن مدة شحن الناقلة النفطية في ميناء الزويتينة استغرق 24 ساعة ومن المقرر أن تغادر الناقلة ميناء رأس لانوف غدًا السبت عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، بعد إكمال حمولتها وإنهاء إجراءاتها القانونية اللازمة.

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