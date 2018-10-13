استمرار أعمال الصيانة بمعمل الغاز في حقل السرير النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستمر هذه الأيام أعمال عمرة معمل الغاز (G.T.P) بحقل السرير النفطي، حيث بدأت العمرة في الأول من الشهر الجاري، وستستمر لمدة (21) يوم حسب ما هو مخطط لها.

وكانت إدارة حقل السرير، قد شكلت “فريق عمل” متكون من مستخدمي حقل السرير بإدارات العمليات والصيانة والشؤون الفنية، بالإضافة إلى إدارة السلامة والصحة والبيئة وإدارة النقل.

يذكر ان معمل الغاز من أهم الأقسام الرئيسية بحقل السرير، تأسس سنة (1991م)، ويتكون من ثلاث وحدات رئيسية واحدة للضغط وإثنان للمعالجة، ووحدات مرافقة لوحدات المعمل (وحدة التبريد – وحدة النيتروجين – وحدة الهواء).

وتقدر القدرة الاستيعابية للمعمل (75) مليون قدم مكعب من الغاز من مصدرين هما غاز حقل مسلة وغاز حقل السرير، ويبلغ إنتاج المعمل حوالي (45) مليون قدم مكعب من الغاز المعالج.

وينتج المعمل، الغاز المعالج والذي يغذي محطة النهر الصناعي، ووقود لتوليد الكهرباء داخل حقل السرير، إضافة إلى المتكثفات وهي التي يتم حقنها في الخط الرئيسي لرفع جودة النفط .

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