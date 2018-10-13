الخلاطات في زليتن .. صُنِعَ في ليبيا

رصد|218

المشاريع الصغرى بذرة لاتجاه البلد نحو تطوير الصناعة في القطاع الخاص لاسيما حين تكون نسبة 80% من المواد الخام متوفرة محلياً.

مصنع البكوش لصناعة الخلاطات وطواحين الأعلاف أخذ مُلَّاكهُ وموظفوه على عاتقهم منذ 18 سنة من الانتاج أن يواصلوا الجهد والدأب دون توقف في توفير هذه السلعة التي تساهم في انتاج أعلاف جيدة محلياً يستفيد منها المزارعون ومربي المواشي علاوة على انتاج طواحين الحبوب والدقيق الخاصة بالاستهلاك البشري.

ينتج المصنع خلاطات أعلاف أفقية وعمودية بسعات مختلفة تبدأ من نصف إلي 4 طن، إضافة إلى تصنيع نواقل الحبوب والغرابيل وتصنيع ماكنات القش بكل أنواعها علاوةً على صناعة بعض ملحقات الأعلاف كالغرابيل والهزازات .

يستمد المصنع المواد الخام مثل الحديد من داخل ليبيا أما بعض ملحقات التصنيع مثل المحركات الصناعية فمن خارج البلاد .

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