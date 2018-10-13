شركة سرت تستأنف نشاط الحفر التطويري بالحقول الغازية

استأنفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نشاط الحفر التطويري في حقول الغاز التابعة لها، وذلك بحفر البئر رقم س 23-6 بحقل الساحل.

وبحسب المكتب الإعلامي للشركة، بدأت أعمال الحفر لهذه البئر في السادس من شهر أغسطس الماضي ضمن خطة الحفر التطويري لسنة 2018 والتي تم اعتمادها من المؤسسة الوطنية للنفط .

هذا وأجرت الشركة أعمال الحفر باستخدام تقنية الأفرون تحت إشراف شركة الجوف للعمليات النفطية وهي من التقنيات الحديثة والمتطورة في سوائل الحفر واستهدف الحفر تكوين مكمن جالو لهذه البئر والذي بلغت إنتاجيته حوالي 7 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و 50 برميل من المكثفات.

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