استأنف نشاط الحفر التطويري بالحقول الغازية بشركة سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

استأنفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نشاط الحفر في حقول الغاز في السادس من شهر أغسطس لهذا العام .

وأعلنت الشركة حفر البئر رقم س 23-6 بحقل الساحل والذي تم اعتماده من قبل المؤسسة الوطنية للنفط ضمن خطة الحفر التطويري لسنة 2018.

واستهدف حفر هذا البئر تكوين مكمن جالو، وتم حفره باستخدام تقنية الافرون تحت إشراف شركة الجوف وهي من التقنيات الحديثة والمتطورة في سوائل الحفر وتستعمل في المكامن ذات الضغط المنخفض ولا تتسبب في التضرر الطبقي للمكمن.

وبلغت إنتاجية البئر حوالي سبعة مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وخمسون برميل من المكثفات، يذكر ان شركة سرت مسؤولة عن إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء عبر منظومة خط الغاز الساحلي الممتد من مليته إلى بنينا.

يشار إلى أن نشاط الحفر توقف في الشركة في يوليو 2014 نتيجة الأوضاع الأمنية في ذلك الوقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24