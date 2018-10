المتوسط:

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع RT اليوم السبت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 6.5 مليار دولار، مضيفا أن القاهرة تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري.

وأضاف سامح شكري أن زيارة السيسي تأتي للتنسيق والتشاور الدولي بين البلدين وهناك لقاء سنوي يجمع الرئيسين، موضحا أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار شكري إلى أن أزمة قطر مع دول المقاطعة يتوقف حلها على ابتعاد قطر عن السياسة التي تنتهجها واستجابتها لمطالب الدول الأربع.

The post سامح شكري: القاهرة تسعى لتضييق الفجوة في الميزان التجاري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية