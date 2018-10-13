تراجع ملحوظ للدولار الأمريكي أمام الدينار بالسوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استمراره بالانخفاض مقابل الدينار الليبي ليفقد المزيد من قيمته في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.210 دينار ليبي للبيع و 5.190 دينار للشراء.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.320 دينار ليسجل لاحقاً مستويات منخفضة وصلت حد 5.19 دينار لكنه ارتفع بشكل طفيف عند الاغلاق الرسمي إلى5.210 دينار.

وبلغ سعر اليورو للبيع مع ختام تعاملات السوق الموازي 6.050 دينار، بينما تراجع الجنية الاسترليني إلى 6.750 دينار.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار مع ترنح حالة الاصلاح الاقتصادي، ويحاول السوق الموازي التمسك بمستوى فوق الـ5 دينار.

وسجل خلال الاسبوع الماضي بعض الاختراقات الطفيفة وصعد فوق 5.600 دينار لأول مرة منذ أسبوعين لكنه عاود الإنخفاض من جديد، وجاء هذا الارتفاع بعد موجة انخفاض كبيرة خاضها الدولار اواخر الشهر الماضي بعد عدة قرارات للرئاسي تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من توقعات التجار بتأثير الاصلاحات الاقتصادية التي اطلقها المجلس الرئاسي أواخر شهر سبتمبر الماضي، على أسعار السلع وتخفيض سعرها مع تدشين عمل الاعتمادات بالسعر الجديد وتوقعهم أيضاً بإنخفاض الدولار بالسوق السوداء إلى 4 دينار، إلا أن السعر يبقى دون المأمول ويتحرك ببطء.