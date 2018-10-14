ميناء البريقة: تصدير 13750 طنًا من الأمونيا إلى فرنسا وكوبا

رست الناقلة النفطية «يارا كارا» (YARA KARA) التي ترفع علم النرويج، اليوم السبت، في ميناء البريقة النفطي (80 ﻛﻠﻢ ﻏﺮﺏ مدينة أجدابيا) لتحميل نحو 13750 طنًا من مادة الأمونيا، سيجري تصديرها لاحقا إلى فرنسا وكوبا.

وقال أحد موظفي ميناء البريقة لـ«بوابة الوسط»، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ «يارا كارا» رست في ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ صباح اليوم بعد وصولها من فرنسا، وستتجه ﺇﻟﻰ فرنسا وكوبا لتصدير 13750 طنًا من مادة «الأمونيا» بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لها.

وأضاف المصدر أن الناقلة مسجلة باسم المالك «YARA SHIPPING DRAMMMENSVEIN» بقيادة الربان الروسي ألكسي ستيفانيكو، مشيرًا إلى أن مدة شحن الناقلة ستستغرق ثلاثة أيام متواصلة.

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