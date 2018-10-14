اقتصاد

إضراب مُرتقب يُهدد إنتاج حقل السرير النفطي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعزم مهندسي النفط وجميع العاملين بحقل السرير النفطي البدء في إضراب من المُتوقع أن يتسبب في انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته.

وأرجع العاملون هذا الإضراب إلى عدم زيادة مرتباتهم، وعدم حصولهم على تغطية صحية، خاصة أن حياتهم معرضة باستمرار للخطر.

وذكر العاملون أن الموضوع أصبح لا يطاق لمستخدمي الحقول النفطية، وفي اتجاهه للتصعيد بعد تجاهل المطالبات المتكررة للمستخدمين من ناحية المرتبات والتموين والأمن.

ويُشار إلى أن حقل السرير الواقع في “حوض سرت” يُعتبر أحد أهم وأكبر الآبار التي تُديرها شركة الخليج العربي النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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