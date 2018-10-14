صرف معاشات فائض الملاك الوظيفي

منح وزير المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، كامل الحاسي، الإذن لصرف مُرتبات 2162 موظف ضمن فائض الملاك الوظيفي المُتوقفة منذ 8 أشهر.

وقالت مراقبة الخدمات المالية بنغازي أنها بدأت في توزيع المعاشات اليوم الأحد، مُضيفة أنها اضطرت لاتخاذ الحوافظ المالية الخاصة بفائض الملاك الوظيفي الصادرة في ديسمبر 2017 كأساس لإتمام إجراءات صرف مرتبات الموظفين المُتأخرة منذ شهر فبراير الماضي.

وذكرت مراقبة بنغازي أنها اتخذت هذا الإجراء بعد أن كشفت وزارة العمل عن وجود مشاكل تُعرقل حصر المبلغ النهائي لرواتب الموظفيءن، بعد التدقيق في قوائم بأسماء 2162 موظف مُسجل ضمن الفائض.

ومن بين العراقيل التي ذكرتها المراقبة، عدم وجود شهادة الدفع الأخيرة الخاصة بالموظفين، ووجود ازدواجية بأسماء بعض الموظفين داخل منظومة المراقبة، بالإضافة إلى عدم تغطية الحوالة التي خصصتها وزارة العمل لإجمالي مُرتبات الموظفين لـ8 أشهر دفعة واحدة.

وأضافت المراقبة أنها اعتمدت أيضاً على بيانات الموظفين المذكورة في الكشوفات المعتمدة من وزارة العمل ومكتب العمل بنغازي للانتهاء من إجراءات صرف المعاشات.

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