اقتصاد

الاستعداد لانطلاق منتدى “عمار” السنوي للتطوير العقاري

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق خلال يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري، أعمال منتدى “عمار” السنوي للتطوير العقاري، برعاية صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة “إتش بي”.

و من المنتظر أن يناقش المنتدى الذي سينتظم في تونس، استكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية المتوقفة وإمكانية تطوير القطاع العقاري في ليبيا، بمشاركة شخصيات اعتبارية في المجال الاقتصادي على رأسهم وزير التخطيط العمراني، ومسؤولين من هيئة تشجيع الاستثمار، ولفيف من رجال الأعمال المحليين والمهتمين.

كما سيقام على هامش المنتدى معرض عقاري بمشاركةٍ واسعةٍ للشركات العقارية ومن المتوقع حضور أربعمئة شخصٍ بالإضافة إلى ممثلين عن مئة مؤسسة .

يشار الى أن قطاع العقارات في ليبيا يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالأحداث منذ عام ألفين وأحد عشر؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فضلا عما خلفت من حالة عدم الاستقرار، ومن المرجو أن يشكل هذا المنتدى خطوة أولى لعودة الحياة لهذا القطاع المهم بعد سنوات من الركود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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