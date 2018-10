كوريا الجنوبية تتوقف عن استيراد النفط الإيراني خلال سبتمبر

المتوسط:

أكدت بيانات أولية من إدارة الجمارك في كوريا الجنوبية أن البلاد لم تستورد أي كميات من النفط الإيراني في سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في ست سنوات، قبيل عقوبات أميركية يبدأ سريانها في نوفمبر.

واستوردت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتري للنفط في العالم،10.8 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقابل 12.3 مليون طن قبل عام، بحسب البيانات.

ومن المنتظر نشر البيانات النهائية من شركة النفط الكورية الوطنية، التي تديرها الدولة في وقت لاحق هذا الشهر.

