المتوسط:

أعلنت مصر تصدير كيماويات بقيمة 813.4 مليون دولار فى 8 اشهر وذلك فى الفترة من يناير الى نهاية أغسطس 2018.

وبحسب بيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم ،فإنه تم تصدير كيماويات عضوية ب 292.4 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس ،مقارنة ب 195 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضى.

كما تم تصدير كيماويات غير عضوية بـ334 مليون دولار، مقابل 216 مليون دولار.

وتم تصدير كيماويات متنوعة ب 187 مليون دولار ،مقابل 79.3 مليون دولار،490.3 مليون دولار ، وبلغ نمو الصادرات السابقة نسب تتراوح من 50% الى 135% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

The post مصر تصدر كيماويات بـ 813 مليون دولار خلال 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية