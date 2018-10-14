المحاسبة: ضوابط جديدة لصرف المرتبات المتأخرة

خاطب ديوان المحاسبة، الأحد، مجلس الوزراء ومديري مكاتب الوزراء المفوضين، بالإضافة لرؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، بعدم إحالة أي كشوفات للإفراج عن مرتبات الموظفين التابعين سواء كانوا معينين أو متعاقدين معهم، بعد شهر مارس للعام 2015 إلا عن طريق الشؤون الإدارية بالمؤسسات العامة

وشدد الديوان في كتاب موجه للجهات المذكورة، ونشره بصفحته في “فيسبوك”، على أهمية إرسال نسخة من الملاك الوظيفي لكل مؤسسة بعد اعتمادها من وزارة العمل والتأهيل للعام الحالي.

وأشار الخطاب إلى أهمية إرفاق المستندات من بينها استمرارية العمل وقرار التعاقد بالإضافة للرقم الوطني.

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