الجوع يُهدد أفريقيا.. ماذا عن ليبيا؟

أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، مؤشر الجوع العالمي لعام 2018 (GHI) والذي سيطرت فيه القارة الإفريقية على ترتيب الدول العشر الأكثر جوعًا في العالم.

واستحوذت القارة الأفريقية على ترتيب أكثر عشر دول جوعًا مع تواجد سبع دول أفريقية بالإضافة إلى دولتين من قارة آسيا، هما اليمن، وتيمور الشرقية، ودولة في منطقة الأمريكتين، وهي: هايتي.

وضمّت قائمة الأكثر جوعًا دولتين عربيتين، وهما السودان، اليمن أصبحت أكثر جوعًا، بثلاث مراكز عن مؤشر العام الماضي.

وعن ليبيا ذكر التقرير أن البلاد واجهت صراعاً مستمراً وعدم استقرار أدى إلى تعطيل الإنتاج الزراعي وتقلص المعروض من الأغذية المتاحة للبيع في الأسواق.

وأوضح المؤشر أن اللاجئين وطالبي النزوج كانوا الأكثر عرضة بشكل خاص لانعدام الأمن الغذائي وهو ما وضع ليبيا في موقف غير جيد.

وقدّر المؤشر معدل تقزم الأطفال في ليبيا بنسبة 25.3 في المائة ، وهزال الأطفال بنسبة 3.9 في المائة، ووفيات الأطفال بنسبة 1.3 في المائة.

وأضاف التقرير:” على الرغم من أن هذه الأرقام ليست عالية للغاية، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى بيانات محدَّثة لتسليط الضوء على كيفية تأثير نزاع ليبيا على الأمن الغذائي ونقص التغذية”.

واستبعد المؤشر ليبيا من تصنيف هذا العام بسبب نقص المعلومات، كما استبعد كلاً من قطر والبحرين وسوريا والصومال لنفس السبب.

ورغم غياب تصنيف ليبيا في المؤشر إلا أن القلق يأتي من بعض الدول المجاورة مثل النيجر والسودان اللتان صُنفتا على أنهما في وضع مقلق.

بينما الجزائر وتونس في وضعٍ غير مُقلق، ومصر في وضع متوسط الخطورة، بينما كانت تشاد هي الأكثر خطراً من بين جيران ليبيا.

ويعرف الجوع وفقًا لمنظمة الصحة والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، على أنه الحرمان من الطعام وسوء التغذية، الذي يحرم الفرد من الحصول على 1800 سعر حراري كحدٍ أدنى يومياً.

ويستند مؤشر الجوع العالمي على أربعة معايير لقياس مستوى الجوع للدولة محل الدراسة، وهي النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية، والنسبة المئوية لانتشار «الهُزال» بين الأطفال دون سن الخامسة، وأخيراً النسبة المئوية لانتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة.

في المقابل حصلت بيلاروسيا على تصنيف أقل الدول جوعاً، ثم البوسنة والهرسك، ثم تشيلي وكوستاريكا وكرواتيا من المركز الثاني وحتى الخامس على الترتيب.

أما في المركز السادس فقد جاءت كوبا وسابعاً إستونيا وثامناً الكويت وتاسعاً لاتفيا، بينما في المرتبة العاشرة جاءت ليتوانيا.

وعربياً جاءت تونس في المركز الثاني بعد الكويت، ثم السعودية والجزائر والمغرب كأقل الدول جوعاً، في المقابل حصلت اليمن والسودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا على قائمة الأسوأ عربيا.

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