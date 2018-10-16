اجتماع موسع لبحث آلية إدخال مرتبات الموظفين إلكترونياً وإلغاء نظام الحوافظ

بنغازي 15 أكتوبر 2018 (وال)- عقد بمقر إدارة الفروع بمصرف الوحدة صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً ضم مديري الإدارات والأقسام بمصرف الوحدة .

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة حزمة من الملفات بينها : تحديد ووضع آلية التي سيتم من خلالها إدخال مرتبات الموظفين الجهات العامة، وتحديد الكيفية التي سيتم بها ربط المرتبات على المنظومة (فلكس كيوب)، ومناقشة أي إقتراحات أو أضافات بالخصوص، وما يستجد من أعمال .

وصرح مدير إدارة الفروع بمصرف الوحدة فوزي جدولة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية- إن الاجتماع الذي شارك فيه سادة مراقبي الخدمات المالية بنغازي، وصندوق التضامن الاجتماعي، هي خطوة استباقية ومبادرة من مصرف الوحدة، من أجل وضع آلية جديدة لخدمة المواطن ورفع من معاناته .

وقال جدولة إنه تم خلال الاجتماع بحث آلية إدراج المرتبات لقطاع الخدمات المالية، وهي شريحة كبيرة لزبائن المصرف والذي يفوق 70 % لهذا القطاع، وكذلك صندوق التضامن الاجتماعي المشمولين بقانون رقم “13” وهم : الأرامل والمطلقات، وذوي الأحتياجات الخاصة، وموظفي صندوق التضامن الأجتماعي .

وأشار جدولة إلى أن “الألية السابقة كانت الجهات كانت تأتي بالحوافظ إلى المصرف، مما يستغرق الوقت الطويل في إدراج الحافظة في قسم الحسابات، وخاصة في المناسبات الاجتماعية مثل : الأعياد، مما يجعل العمل غاية في الصعوبة، ولكن بفضل الله سيكون هذا العمل إنجاز كبير في حل المشاكل والصعوبات للمواطن” .

وأكد جدولة أن العمل في هذه الخدمة؛ سيُباشر فيها من شهر ديسمبر المقبل، في إدراج المرتبات آلياً بين مصرف الوحدة وهذة الجهات، مضيفاً أنه يستبشر خيراً في الفترة القادمة من خلال الإصلاحات الجديدة التي تسعى إليها إدارة المصرف .

من جهته، قال رئيس قسم شؤون الإعداد ومراقب الخدمات المالية طارق الحاسي “نشكر إدارة مصرف الوحدة على هذه المبادرة الطيبة للمنفعة العامة ولصالح المواطن، بحيث سيتم تذليل كافة الصعوبات في إدارج المرتبات بالطريقة الآلية بدلاً من الخدمة السابقة الورقية التي نتج عنها فقدان في البيانات الشخصية، وتأخير نزول المرتبات .

وأوضح الحاسي أن الآلية الجديدة “خدمة جديدة” تحدث لأول في مدينة بنغازي، وستكون هناك دقة في إنجاز البيانات وتقصير المدة .

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار الدكتور حسين محمد حسين “نأسف أسفاً شديداً لما تعانيه المؤسسة من إنقسام داخلي، فهناك جسم شرعي في الشرق، وجسم مُوازي له في الغرب، مما جعل الأطراف الخارجية تتربص على مقدارت الشعب الليبي” .

وأضاف الدكتور حسين محمد حسين “نحن اليوم نجتمع في إدارة المصرف الوحدة، للتخفيف من معاناة المواطن وتسهيل كافة الإجراءات له، وهذه الخطوة الرائدة والجريئة من قبل إدارة مصرف الوحدة، من أجل القضاء على مشاكل المواطن، وحصول على مرتبه والبيانات التي تخصه” .

هذا وفي ختام حديثه وجه الدكتور حسين محمد حسين دعوة لوكالة الأنباء الليبية، لزيارة المؤسسة الليبية للإستثمار، والإطلاع على سير العمل بالمؤسسة .

يُشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة المصرف حضره، مدير إدارة الفروع فوزي جدولة، ومساعد مدير إدارة الفروع للشؤون عبد الباسط الحوتي، ونائب مدير إدارة تقنية المعلومات مفتاح بوخطوة، ومساعد مدير إدارة تطبيق المنظومة صالح جدولة، ومن إدارة تقنية المعلومات المهندس محمد زقلام، ورئيس قسم الشؤون المالية بصندوق التضامن الاجتماعي عبد الناصر عبد الرازق، ومدير إدارة الإيرادات بصندوق التضامن الاجتماعي موسى حسين محمد، ورئيس قسم شؤون الإعداد ومراقب الخدمات المالية طارق الحاسي، المراقب المالي للتعليم منصور الدغيلي، ورئيس قسم الخزينة يوسف بوحلفاية . (وال- بنغازي) م ب / ر ت

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