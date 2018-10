النفط يرتفع متأثراً بمخاوف المُشترين من شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تزايد التوتر الحاصل إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومخاوف المشترين على شح الإمدادات، ناهيك عن قرب سريان العقوبات على نفط إيران.

حيث ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.01 دولار إلى 81.44 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بواقع 80 سنتا إلى 72.14 دولار للبرميل.

كما قال خبير الطاقة وانغ شياو:

“عبر السوق مرة أخرى عن قلقه من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تبادل التصريحات الأمريكية والسعودية بشأن اختفاء الصحفي السعودي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار”.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بأنه سيكون هناك عقاب شديد وصارم في حال ثبوت ضلوع السعودية في اختفاء الصحفي السعودي.

